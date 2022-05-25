Ворог активізував застосування авіації для підтримки наступу свого наземного угруповання

Вже 91 день Україна героїчно бореться із російськими загарбниками. Наші Збройні Сили чинять опір окупантам, хоча й ті продовжують активізуватися.

Зокрема ворог почав застосовувати ще більше авіації. Про це мовиться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 травня.

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Окупанти намагаються підтримувати наступ

За інформацією Генштабу, так російські військові намагаються просунутися у наступі по землі.

Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання,

– мовиться у зведенні.

В окупантів стає все менше зброї, зокрема у них – недостатня кількість запасів високоточної зброї. Тому Росія продовжує шукати якісь інші способи, аби завдати удару по критично важливих та військових об'єктів на території нашої держави.

Відомо, що противник намагався взяти під контроль Пасіку – за допомогою артилерії та армійської авіації. Однак окупантам нічого не вдалося.

Окрім цього, за підтримки ворожої авіації продовжуються бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

Загроза з Білорусі

На Донецькому та Луганському напрямках протиповітряна оборона знищила 6 безпілотників "Орлан-10" та 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

Через все більше скупчення авіації в Білорусі, досі залишається загроза ракетних ударів з сусідньої держави. Адже на Волинському та Поліському напрямках розташували до 7 батальйонів.