Ворог атакував Львівщину "Кинджалами" і крилатими ракетами: зайнялися критичні об'єкти
Джерело:Максим Козицький
Російські загарбники вночі 27 квітня атакували Україну ракетами різного типу. Внаслідок обстрілу постраждала також і Львівська область.
По ворожих об'єктах у небі під час повітряної тривоги у Львівській області відпрацювала протиповітряна оборона. Однак, на жаль, в області є влучання.
До теми Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині
Які наслідки ворожої атаки у Львівській області
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
За попередніми даними, три крилаті ракети воїни Повітряного командування "Захід" збили.
Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування,
– написав Козицький.
Він також зазначив, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури у Львівській області станом на цю годину – немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
У Львівській ОВА просять відповідально споживати електроенергію
Глава Львівської ОВА також підкреслив, що лише цієї ночі окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Через це енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання.
"Маємо допомогти. Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергомісткі електроприлади з 19:00 до 22:00. Обмежте одночасне увімкнення таких приладів, як кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч", – зазначив Козицький.
Він також попросив у пікові години вимикати з розеток усі прилади, якими не користуються, а для освітлення застосовувати енергозберігальні лампи.
Повітряні сили відзвітувалися про збиті ракети Росії
- У Повітряних силах вранці 27 квітня розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. В результаті протиповітряного бою нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль.
- Українські військові знищили 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К" і 6 крилатих ракет "Калібр". До відбиття повітряного нападу противника залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- Варто зазначити, що від ворожої атаки також постраждало й Прикарпаття. Там зайнявся об'єкт критичної інфраструктури й були значні пошкодження.