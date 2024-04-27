Ворог атакував Львівщину "Кинджалами" і крилатими ракетами: зайнялися критичні об'єкти

Російські загарбники вночі 27 квітня атакували Україну ракетами різного типу. Внаслідок обстрілу постраждала також і Львівська область.

По ворожих об'єктах у небі під час повітряної тривоги у Львівській області відпрацювала протиповітряна оборона. Однак, на жаль, в області є влучання.

До теми Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині

Які наслідки ворожої атаки у Львівській області

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, три крилаті ракети воїни Повітряного командування "Захід" збили.

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування,

– написав Козицький.

Він також зазначив, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури у Львівській області станом на цю годину – немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

У Львівській ОВА просять відповідально споживати електроенергію

Глава Львівської ОВА також підкреслив, що лише цієї ночі окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Через це енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання.

"Маємо допомогти. Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергомісткі електроприлади з 19:00 до 22:00. Обмежте одночасне увімкнення таких приладів, як кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч", – зазначив Козицький.

Він також попросив у пікові години вимикати з розеток усі прилади, якими не користуються, а для освітлення застосовувати енергозберігальні лампи.

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