Ворог атакував Полтавщину: уламки пошкодили будинки, є загибла і постраждалі діти

Російські окупанти ввечері 4 листопада атакували Полтавщину. Внаслідок удару є жертва.

Також відомо про постраждалих дітей. У Полтавській ОВА розповіли про ворожу атаку.

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Росіяни атакували Полтавську область

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що ворог атакував Полтавщину.

За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка,

– заявив посадовець.

Зранку 5 листопада Пронін уточнив, що внаслідок атаки росіян загинула одна людина, постраждало п'ять людей, серед них двоє дітей. Чоловіка з відкритим переломом гомілки прооперували, він перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

Усім постраждалим надана медична допомога, їх забезпечили медикаментами.

Напередодні очільник ОВА повідомив, що станом на 20:30 відомо про пошкодження щонайменше 9 приватних будівель. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

"Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще в одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу", – зазначив посадовець.

Він додав, що вже сформована профільна комісія, яка обстежить всі об'єкти та зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації.

"Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі. Поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства", – наголосив Пронін.

Повітряні сили підтвердили збиття трьох ракет "Іскандер-К" на Дніпропетровщині . За словами захисників, Росія ввечері 4 листопада атакувала Дніпропетровську та Полтавську області балістичними та крилатими ракетами.

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Росіяни наростили виробництво ракет за деякими позиціями

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що до повномасштабного вторгнення ракетне виробництво в Росії було відносно невеликим, тож зараз держава-агресор виробляє більше, ніж до війни.

На його думку, ключовим є не те, скільки окупанти виробили, а те, скільки вони витратили й скільки сучасних видів озброєння можуть виробляти.

Вони справді наростили виробництво ракет по деяких позиціях. Але чи дозволяє це відновити втрачений арсенал? Ні,

– пояснив Юсов.

Він додав, що окупанти продовжують виробляти ракети. І хоча їм уже не вийти на довоєнний рівень, вони усе ж працюють. Зокрема, накопичують зброю для масованих ударів.

Юсов сумнівається у тому, що Росія повторить помилку попереднього року, коли вона просто виснажила свої запаси ракет нераціональним використанням. Проте будь-який ракетний удар є серйозним викликом, що загрожує інфраструктурі.