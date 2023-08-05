Ворог атакував ракетами з Білорусі, – Повітряні сили

Ввечері 5 серпня російські терористи масовано атакували Україну. Зокрема, ракети запустили з Білорусі.

Повітряні сили попередили про небезпеку о 18:13. Запуск ракет зафіксували, зокрема, з Білорусі.

До теми Ворог запустив "Калібри": у Запоріжжі вибух, в Україні – тривога

Що вже відомо про атаку з Білорусі

Ракети – із Білорусі,

– зазначили у Повітряних силах о 19:14.

Незабаром повідомили, що швидкісна ракета прямує на Київщину. Згодом уточнили, що напрямок – Вінниччина.

Важливо Що таке "правило двох стін" і як воно може врятувати життя під час ворожої атаки

Росія масовано атакувала Україну: дані на зараз

У Повітряних силах повідомляли, що група крилатих ракет рухається у напрямку Кіровоградської області. Далі зазначили, що прямують у напрямку Черкащини. Водночас наголосили, що напрямок може змінюватися.

О 18:37 крилаті ракети входили на Київщину.

Згодом ракети фіксували на Вінниччині.

Незабаром у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.

Зауважимо, що було декілька пусків ракет "Кинджал". Зокрема, в напрямку Старокостянтинова.

Також окупанти запускали "Кинджали" з району Тамбова.

Відбій ракетної небезпеки по всій території України оголосили о 19:42.

Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою тривоги перебувайте в укриттях.

Варто знати! "Кинджал" – це надзвукова ракетаХ-47м2, яка становить загрозу для всіх регіонів України. Її носієм є літак МіГ-31М. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально. Втім, українські захисники вже збивали "Кинджали", зокрема, за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.