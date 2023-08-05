Ворог атакував ракетами з Білорусі, – Повітряні сили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Ввечері 5 серпня російські терористи масовано атакували Україну. Зокрема, ракети запустили з Білорусі.
Повітряні сили попередили про небезпеку о 18:13. Запуск ракет зафіксували, зокрема, з Білорусі.
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Що вже відомо про атаку з Білорусі
Ракети – із Білорусі,
– зазначили у Повітряних силах о 19:14.
Незабаром повідомили, що швидкісна ракета прямує на Київщину. Згодом уточнили, що напрямок – Вінниччина.
Важливо Що таке "правило двох стін" і як воно може врятувати життя під час ворожої атакиЗверніть увагу! Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою тривоги перебувайте в укриттях.
Росія масовано атакувала Україну: дані на зараз
- У Повітряних силах повідомляли, що група крилатих ракет рухається у напрямку Кіровоградської області. Далі зазначили, що прямують у напрямку Черкащини. Водночас наголосили, що напрямок може змінюватися.
- О 18:37 крилаті ракети входили на Київщину.
- Згодом ракети фіксували на Вінниччині.
- Незабаром у Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи.
- Зауважимо, що було декілька пусків ракет "Кинджал". Зокрема, в напрямку Старокостянтинова.
- Також окупанти запускали "Кинджали" з району Тамбова.
- Відбій ракетної небезпеки по всій території України оголосили о 19:42.
Варто знати! "Кинджал" – це надзвукова ракетаХ-47м2, яка становить загрозу для всіх регіонів України. Її носієм є літак МіГ-31М. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально. Втім, українські захисники вже збивали "Кинджали", зокрема, за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.