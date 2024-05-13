Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини, – Зеленський

13 травня 2024, 20:11
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Володимир Зеленський

Президент повідомив про активізацію ворога на кордоні з ще двома північними областями. Також глава держави назвав основне завдання оборонців.

У вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що українській владі та захисникам зрозумілий намір ворога, який посилив атаки на півночі. 

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Російські диверсанти – на півночі

За словами глави держави, противник хоче відтягнути наші сили з донецьких напрямків.

Зеленський запевнив, що цю ділянку фронту не залишають без необхідної підтримки й забезпечення. Зокрема, йдеться про Краматорський та Покровський напрямки.

Водночас президент повідомив про ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини. Вона виявляється у диверсіях росіян та посиленні обстрілів.

Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини,
– наголосив український лідер.

Що відбувається на півночі

  • За повідомленням Генштабу, триває бойове зіткнення у районі Стариці, що на Харківщині. 
  • Ворог мав тактичний успіх у районі Лук'янців. За місто йдуть активні бої.
  • На Липецькому напрямку ворог намагається зайняти стратегічну позицію на дамбі, – ЗСУ його стримують.
  • У Вовчанську противник здійснює спроби захопити місто. Захисники тримають оборону. Ситуація залишається контрольованою.
  • З Вовчанська триває евакуація. Станом на вечір 13 травня у місті залишається ще 200 людей. Противник намагається використати цивільних як живий щит. 
  • Ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.
  • ЗСУ продовжують завдавати ворогу великих втрат. Так, військові знищили російську колону, яка намагалася прорватися на Харківщині.
  • Було ліквідовано 3 одиниці ворожої техніки, а ще чотири – уражено. Крім того, було "демобілізовано" майже взвод окупантів. 

Автор: Анастасія Колеснікова