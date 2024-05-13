Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Президент повідомив про активізацію ворога на кордоні з ще двома північними областями. Також глава держави назвав основне завдання оборонців.
У вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що українській владі та захисникам зрозумілий намір ворога, який посилив атаки на півночі.
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Російські диверсанти – на півночі
За словами глави держави, противник хоче відтягнути наші сили з донецьких напрямків.
Зеленський запевнив, що цю ділянку фронту не залишають без необхідної підтримки й забезпечення. Зокрема, йдеться про Краматорський та Покровський напрямки.
Водночас президент повідомив про ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини. Вона виявляється у диверсіях росіян та посиленні обстрілів.
Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини,
– наголосив український лідер.
Що відбувається на півночі
- За повідомленням Генштабу, триває бойове зіткнення у районі Стариці, що на Харківщині.
- Ворог мав тактичний успіх у районі Лук'янців. За місто йдуть активні бої.
- На Липецькому напрямку ворог намагається зайняти стратегічну позицію на дамбі, – ЗСУ його стримують.
- У Вовчанську противник здійснює спроби захопити місто. Захисники тримають оборону. Ситуація залишається контрольованою.
- З Вовчанська триває евакуація. Станом на вечір 13 травня у місті залишається ще 200 людей. Противник намагається використати цивільних як живий щит.
- Ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.
- ЗСУ продовжують завдавати ворогу великих втрат. Так, військові знищили російську колону, яка намагалася прорватися на Харківщині.
- Було ліквідовано 3 одиниці ворожої техніки, а ще чотири – уражено. Крім того, було "демобілізовано" майже взвод окупантів.