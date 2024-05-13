Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини, – Зеленський

Президент повідомив про активізацію ворога на кордоні з ще двома північними областями. Також глава держави назвав основне завдання оборонців.

У вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що українській владі та захисникам зрозумілий намір ворога, який посилив атаки на півночі.

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Російські диверсанти – на півночі

За словами глави держави, противник хоче відтягнути наші сили з донецьких напрямків.

Зеленський запевнив, що цю ділянку фронту не залишають без необхідної підтримки й забезпечення. Зокрема, йдеться про Краматорський та Покровський напрямки.

Водночас президент повідомив про ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини. Вона виявляється у диверсіях росіян та посиленні обстрілів.

Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини,

– наголосив український лідер.

Що відбувається на півночі