Ворог скидає на Часів Яр понад 10 КАБів за добу та продовжує штурми: що кажуть військові
Російські окупанти продовжують намагатись наступати на Часів Яр Донецької області. Вороги скидають на українське місто понад 10 керованих авіабомб за добу.
Командир взводу безпілотних роботизованих систем 5 окремої штурмової бригади Сергій Крайняк розповів в ефірі "Київ 24", що окупанти щодня намагаються своїми штурмовими діями заволодіти нашими позиціями, пише 24 Канал.
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Що відбувається в Часовому Яру
Авіацію ворог застосовує щодня. КАБи вже стали буденністю на багатьох напрямках, на нашому теж. Якщо взяти по передньому краю, то це 2 – 3 КАБи на день. Здебільшого б'ють по містах. По Часовому Яру може 10 і більше КАБів за день,
– розповів Сергій Крайняк.
Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону, що окупанти на Бахмутському напрямку застосовують більше бойової броньованої техніки. Вороги застосовують бойові броньовані машини для піхоти та важкі танки.
"Сьогодні ми там (у Часовому Яру – 24 анал) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я б не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", – запевнив Калашніков.
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Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів в ефірі телемарафону, що Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема, і на Часів Яр.
Ситуація повністю контрольована Силами оборони. Противника в місті немає,
– запевнив речник.
За словами Назара Волошина, там:
- штурмові групи російських окупантів заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів та артилерії,
- останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає КАБами та ФАБами цивільну інфраструктуру, позиції наших захисників по всій лінії оборони,
- досить щільно та постійній основі працює російська, як ствольна, так і реактивна артилерія.
Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" пояснив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксували орієнтовно 120 мінометних і артилерійських обстрілів, і це дещо менше, ніж попередньої доби.
Ворог атакує Часів Яр боєприпасами північнокорейського та китайського виробництва. Окрім того, речник Нацгвардії України Руслан Музичук розповідав, що окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку, щоб посилити наступ на Часів Яр.
Що відбувається у Часовому Яру
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 14 квітня, що російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Саме тому Україна посилила там наші бригади боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.
- Володимир Зеленський 19 квітня відвідав Часів Яр, за який тривають бої. Президент заслухав доповідь командира 41 бригади Сергія Ромашка та вручив нагороди військовим.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Росія використовує старий німецький прийом – "кліщі". За його словами, оборона Часового Яру буде залежатиме від флангів.