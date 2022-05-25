Ворог цинічно завдав ракетних ударів по Україні посеред ночі: які регіони постраждали

У ніч проти 25 травня російські військові завдали безліч ракетних ударів по Україні. Розповідаємо, які регіони постраждали внаслідок підступної ворожої атаки.

Українці вкотре були позбавлені сну та спокою. Цієї ночі російські загарбники продовжували цинічно гатити по нашій державі, атакуючи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, а також забираючи в людей життя, передає 24 канал.

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Які регіони постраждали від ракетних ударів 25 травня

По Запоріжжю випустили 4 крилаті ракети

Близько 05:21 під час оголошення всеукраїнської повітряної тривоги пролунали вибухи на Запоріжжі. Згодом стало відомо про те, що по місту випустили відразу чотири крилаті ракети, одну з яких збили сили ППО.

Внаслідок атаки руйнувань зазнали два райони міста: у Шевченківському ворог влучив у цивільні об'єкти, а в Олександрівському – в торговельний центр. Уже відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше 62 будинки. Наразі на місцях подій перебувають рятувальники.

Внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна жінка. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що ще четверо осіб отримали поранення. Їм медики вже надали першу допомогу та відпустили.

Анатолій Куртєв звернувся до мешканців Запоріжжя: дивіться відео

Зауважимо, що у Штабі оборони Запорізького краю повідомили також і про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури міста. Але відповідної інформації ані в міській, ані в обласній раді не озвучили.

Три крилаті ракети влучили у Кривий Ріг

Начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив про "прильоти". Три ворожі ракети атакували Кривий Ріг. Внаслідок влучання серйозних руйнувань зазнало промислове підприємство.

Пізніше додатковою інформацією поділився голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він наголосив на тому, що місто атакували зі сторони Херсонщини. На щастя, вдалося обійтися без жертв, а також постраждалих.

Та й загалом ніч на Дніпропетровщині не була спокійною. Російські загарбники відкривали вогонь по Широківській, а також Апостолівській громадах. По них окупанти гатили з "Ураганів". Внаслідок ворожої атаки частково без світла залишилося Апостолове.

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Гатили "Смерчами" по Миколаєву

Військові країни-агресорки вкотре атакували Миколаїв. По ньому вночі відкривали вогонь з РСЗВ "Смерч". В оперативному командуванні "Південь" повідомили про щонайменше одну поранену людину.

Гатили також по селищу Первомайське. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали житлові будинки, а також гаражі мирних мешканців. На щастя, минулося без постраждалих. Крім того, обстріляли село Лимани, що в Галицинівській громаді.

Окупанти пошкодили ЛЕП у Краснопіллі

Ніч проти 25 травня була неспокійною також для мешканців Сумської області. Як зазначив глава Дмитро Живицький, окупанти вкотре гатили по Краснопіллю. Відомо, що ракету вороги випустили близько 01:00 з літака.

Російські загарбники пошкодили 20 будинків у Краснопіллі / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Підступний удар росіян став причиною пошкодження близько 20 будинків містян. Крім того, загарбники зруйнували лінії електропередач. Внаслідок цього мешканці половини селища залишилися без світла. На щастя, попередні дані свідчать про те, що жертв немає.

Авіаракетний удар по Краматорську

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пізно ввечері військові країни-агресорки здійснили авіаналіт по місту. Гатили як по спальних районах, так і по приватному сектору. Руйнувань зазнали будинки мешканців, а також багатоповерхівки. На щастя, минулося без жертв.

Окупанти завдали авіаракетного обстрілу по Краматорську / Фото з фейсбука Олександра Гончаренка

Шестеро поранених у Покровську

Завдали ракетного удару окупанти і по Покровську. Вночі місцеві мешканці чули вибухи, а згодом їх підтвердив міський голова Руслан Требушкін. Як розповідає він, постраждало шестеро людей. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ворожої атаки немає.

Наголошуємо, що ризик ворожих атак дуже високий. Тож не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може врятувати вам життя.

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