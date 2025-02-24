Уночі ворог атакував 185 БпЛА: скільки вдалося збити

У ніч проти 24 лютого Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Сили ППО успішно знищили ворожі дрони.

Атака БпЛА на Україну розпочалася з вечора 23 лютого і тривала вночі вже наступного дня – 24 лютого. За даними Повітряних сил, противник використав 185 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, запустивши їх з Орла, Брянська, Курська та Чауди, передає 24 Канал.

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Скільки БпЛА збито

Станом на 08:00 підтверджено збиття 113-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина. Так, у Київській області уламки російського безпілотника влучили в недобудовану багатоповерхівку, що спричинило пожежу. Поранень зазнав охоронець житлового комплексу.