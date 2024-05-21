Ворог завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі в Конотопі
21 травня 2024, 14:50Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Росія завдала удару по Сумській області. В ОВА повідомили, що окупанти поцілили по виробничій інфраструктурі Конотопу.
В обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.
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Що відомо про атаку на Конотоп
В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,
– повідомили у військовій адміністрації.
Місцевих жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.
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Чи можуть росіяни почати наступ на Сумську область
- Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов прогнозував, що після Харківщини росіяни можуть розпочати наступ на населені пункти Сумської області.
- Наразі Росія посилила обстріли регіону і почала залучати більше ДРГ.
- Наразі з прикордонних територій відбувається добровільна евакуація цивільних. Зокрема з Білопілля та Ворожби.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що росіяни фактично не мають достатньо сил для нападу на Сумську область, проте вони все одно можуть піти на цей крок. З Харківською областю була аналогічна ситуація.
- Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, 20 травня повідомив про накопичення російських військ на Сумському напрямку.
- Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 – 10 тисяч осіб.