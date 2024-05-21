Ворог завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі в Конотопі

21 травня 2024, 14:50
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Джерело:

Сумська ОВА

Росія завдала удару по Сумській області. В ОВА повідомили, що окупанти поцілили по виробничій інфраструктурі Конотопу.

В обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.

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Що відомо про атаку на Конотоп

В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,
– повідомили у військовій адміністрації.

Місцевих жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

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Чи можуть росіяни почати наступ на Сумську область

  • Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов прогнозував, що після Харківщини росіяни можуть розпочати наступ на населені пункти Сумської області.
  • Наразі Росія посилила обстріли регіону і почала залучати більше ДРГ.
  • Наразі з прикордонних територій відбувається добровільна евакуація цивільних. Зокрема з Білопілля та Ворожби.
  • Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що росіяни фактично не мають достатньо сил для нападу на Сумську область, проте вони все одно можуть піти на цей крок. З Харківською областю була аналогічна ситуація.
  • Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, 20 травня повідомив про накопичення російських військ на Сумському напрямку.
  • Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 – 10 тисяч осіб. 

Автор: Анастасія Кушпіт