Ворог завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі в Конотопі

Росія завдала удару по Сумській області. В ОВА повідомили, що окупанти поцілили по виробничій інфраструктурі Конотопу.

В обід у Конотопі лунали вибухи. Окупанти завдали по місту ракетного удару.

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Що відомо про атаку на Конотоп

В ОВА повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– повідомили у військовій адміністрації.

Місцевих жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

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Чи можуть росіяни почати наступ на Сумську область