Окупанти вдарили по Гірнику: 2 жертви, 6 поранених

2 травня 2024, 09:51
Читать новость на русском

Джерело:

МВС

Російські окупанти вдарили по місту Гірник Донецької області. Обстріл окупантів спровокував пожежі у приватному житловому секторі.

Окупанти вдарили по населеному пункту 1 травня. Перед цим окупанти атакували керованими авіаційними бомбами селище Золочів, що у Харківській області. 

Дивіться також Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: кількість потерпілих збільшилась

Що відомо про атаку по Гірнику 

Учора (1 травня – 24 Канал) росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 зазнали поранень,
– заявили у МВС.  

Внаслідок обстрілу ворогів виникли пожежі у приватному житловому секторі. Їх рятувальники ліквідували, також загасили загоряння гаражів. 

Наслідки атаки по місту Гірник на Донеччині 

Одному з поранених надали першу домедичну допомогу медики ДСНС України Івано-Франківської області, які у складі зведеного загону наразі працюють на Донеччині. Постраждалого чоловіка транспортували в лікарню.

Наслідки атаки по місту Гірник та евакуація пораненого: дивіться відео

(Не радимо дивитись надто чутливим людям)

Росія атакувала Одесу: основне 

  • Росія вчергове вдарила по Одесі ввечері 1 травня. Окупанти атакували місто балістикою, пролунали два вибухи. 
  • Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на місці влучання спалахнула потужна пожежа. Станом на вечір 1 травня було 13  поранених.
  • Вночі проти 2 травня очільник обласної військової адміністрації повідомив, що ворог пошкодив цивільну інфраструктуру. Зокрема, складські приміщення пошти. У будинках довкола повибивало вікна.
  • Кількість поранених зросла до 14, госпіталізований у стані середнього ступеня важкості один чоловік. Іншим постраждалим медики допомогли на місці.
  • Вранці 2 травня речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна розповіла, що величезну пожежу гасили протягом усієї ночі.
Автор: Діана Квасневська