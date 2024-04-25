Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ на Сумщині

Українські прикордонники виявили російську ДРГ у Сумській області. У засідці було понад 10 ворожих диверсантів.

Прикордонники розповіли, що вони вступили в бій. Українські сили залучили резерви. Перед цим російська Диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти на Сумщину на початку квітня 2024 року.

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Що відомо про ворожу ДРГ на Сумщині

Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Зав'язався стрілецький бій,

– заявили прикордонники.

У Держприкордонслужбі пояснили, що вони:

висунули резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони,

залучили артилерійський і мінометний розрахунки.

"У результаті зіткнення ворог відійшов", – підсумували наші прикордонники.

Що відомо про ворожі ДРГ на Сумщині

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що окупанти не полишають спроб зайти на територію України, використовуючи для цього диверсійно-розвідувальні групи.

За його словами, тільки протягом останнього тижня березня 2024 року було два випадки, коли російські диверсанти намагалися перетнути кордон. Проте наші військові відбили атаку ворогів.

Протягом 2023 року на Сумщині зафіксували 52 диверсійно-розвідувальні групи ворога. Володимир Артюх розповів, що це спровокувало активізацію захисних заходів у регіоні.

1 квітня 2024 року прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині. Тоді наші прикордонники відкрили вогонь на ураження, був стрілецький бій. Нашим прикордонниками допомогли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Зокрема, наші бійці задіяли артилерійські розрахунки. Ворог відступив.