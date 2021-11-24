Воєначальники США та Росії провели переговори: чи йшлося про Україну

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з начальником Генштабу Росії генералом Валерієм Герасимовим. Воєначальники обговорили "низку питань безпеки".

Розмова відбулась у вівторок, 23 листопада. Про це повідомив речник Об'єднаного комітету США, полковник Дейв Батлер.

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США та Росія обговорили питання безпеки

Військове керівництво обговорило низку проблемних питань, пов'язаних із безпекою,

– мовиться у повідомленні.

Штати пояснили, що розмова стала "продовженням діалогу між двома лідерами з метою забезпечення зниження ризиків та вирішення конфліктів".

У Об'єднаному комітеті США запевнили, що, відповідно до минулої практики, "обидва (мовиться про воєначальників – 24 канал) погодилися зберігати приватні деталі своєї розмови".

До речі, російські ЗМІ написали, що "військові посадовці обговорили поточні питання міжнародної безпеки", проте деталей також не вказали.

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