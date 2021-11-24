Воєначальники США та Росії провели переговори: чи йшлося про Україну
Джерело:Washington Examiner
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з начальником Генштабу Росії генералом Валерієм Герасимовим. Воєначальники обговорили "низку питань безпеки".
Розмова відбулась у вівторок, 23 листопада. Про це повідомив речник Об'єднаного комітету США, полковник Дейв Батлер.
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США та Росія обговорили питання безпеки
Військове керівництво обговорило низку проблемних питань, пов'язаних із безпекою,
– мовиться у повідомленні.
Штати пояснили, що розмова стала "продовженням діалогу між двома лідерами з метою забезпечення зниження ризиків та вирішення конфліктів".
У Об'єднаному комітеті США запевнили, що, відповідно до минулої практики, "обидва (мовиться про воєначальників – 24 канал) погодилися зберігати приватні деталі своєї розмови".
До речі, російські ЗМІ написали, що "військові посадовці обговорили поточні питання міжнародної безпеки", проте деталей також не вказали.
Війська Росії біля кордону України: що відомо
- Першим про те, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною повідомило 31 жовтня видання The Washington Post. За їхньою інформацією, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- 21 листопада глава розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Кремль планує напасти на Україну. Ймовірно це може трапитись вже у січні – лютому 2022 року.
- Проте Росія традиційно заперечує ймовірний наступ. Наприклад, речник Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Україна "шукає спосіб" повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі.
- Міністр оборони запевнив, що Збройні сили у випадку загострення ситуації дадуть відсіч окупанту. Зокрема Олексій Резніков сказав, що Україна готова до можливого повномасштабного наступу Росії.