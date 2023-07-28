Дрони для Офісу Генпрокурора: навіщо USAID передає Україні безпілотники

Наша держава отримає "очі в небі", які дозволять усебічно зафіксувати те, що коять окупанти на українських землях. Це потрібно Офісу Генпрокурора.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило 27 липня про передачу Офісу Генерального прокурора України дев'яти автономних безпілотників, які потрібні для документування воєнних злочинів Росії в Україні. Можливо, фото зібрані дронами, розплющать очі деяким світовим лідерам, які вперто не хочуть бачити злочинів Росії в Україні.

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Що конкретно передали і скільки це коштувало

Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях,

– зазначають у USAID.

Дрони подаровані компанією Skydio – це провідний американський виробник БпЛА. Дев'ять безпілотників Skydio 2+ мають камери 4K. Їх використовуватимуть для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів.

Що ще робило USAID

Дві українські правозахисні коаліції за його підтримки задокументували понад 40 000 інцидентів військових злочинів Росії з 24 лютого 2022 року.

Коли Офіс Уповноваженого з прав людини в Україні документує воєнні злочини Росії, USAID долучається.

Саманта Пауер, яка очолює USAID, була 18 липня в Одесі, де оголосила, що Україні нададуть додаткову підтримку AGRI-Ukraine від USAID у розмірі 250 мільйонів доларів США. Ці гроші підуть на підтримку сільського господарства України, нині загроженого через російські "голодні ігри". Також вона залучила додаткові 250 мільйонів доларів США від інших донорів, приватного сектору та фондів. Ініціативу AGRI-Україна започаткували в липні 2022 року для підтримки виробництва та експорту українського зерна.

USAID передало дата-термінали Starlink, подаровані SpaceX, а також ноутбуки та програмне забезпечення для українських школярів і вчителів, подаровані HP, Inc., JP.IK та Microsoft.

Утім, в Агентстві США з міжнародного розвитку зазначили: надання дронів – це останнє партнерство із приватним сектором США для підтримки України.

Це незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу іншим країнам. Там підтримують торгівлю, сільське господарство, надають екстрену гуманітарну допомогу, сприяють у запобіганні конфліктам та підтримують демократію.

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Чому документувати воєнні злочини Росії важливо

Може видатися, що під час війни треба перемагати, а на юридичні тонкощі буде час. Але це не так: уже під час воєнного стану треба фіксувати всі-всі злочини, які окупанти чинять на наших землях. Важливо не тільки збирати усні свідчення тих, хто пережив полон і окупацію, але й фотографувати кожен зруйнований будинок, кожне понівечене подвір'я. Росія несе зло на наші землі, і зупинити її може тільки зброя. Але суд у Гаазі чекає на кожного окупанта, нехай на доведення їхньої провини підуть роки. Приклад МH17 свідчить: якщо є доказова база злочинів росіян, їх можна притягнути до відповідальності. Потрібна тільки політична воля.

Що вже зроблено для притягнення Росії до відповідальності

Джо Байден, наприклад, таємно обмінюється документами про воєнні злочини Росії із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. А 3 липня в Гаазі почав роботу Міжнародний центр розслідування злочинів, пов'язаних з агресією окупантів проти України. Вважають, що він стане першим кроком у створенні міжнародного трибуналу.