Впаде наша армія – впадуть їхні кордони, – Зеленський про важливість підтримки Заходу
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Східного партнерства" у Брюсселі. За словами глави держави, підтримки України від західних країн важливе не лише для нас, але і для них самих.
За словами Володимира Зеленського, європейські держави, коли підтримують Україну, не лише допомагають нашій країні, але і захищають свої. Причиною цього є розуміння наслідків, які можуть бути наступу Росії.
Зверніть увагу Санкції потрібні не після, а до можливої ескалації з боку Росії, – Зеленський у Брюсселі
Вони захищали перш за все свій народ, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що з початком російської агресії ніхто з європейських держав не думав про бізнес та можливі економічні наслідки. Тому і вводили санкції проти Росії. Однак не лише через питання безпеки України.
Вони (європейські країни – 24 канал) перш за все думали про безпеку в Україні. Чому? Не тому, що всі держави є патріотами України, і так не має бути, вони мають бути патріотами своїх держав. Але вони знають, якщо буде порушено суверенітет нашої держави, якщо впаде наша армія – впадуть їхні кордони,
– заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що вдячний країнам Європи за підтримку, однак водночас Володимир Зеленський підкреслив, що вони перш за все захищали та захищають свій народ.
Зеленський у Брюсселі: головне
- Уранці 15 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив у Брюссель на саміт "східного партнерства.
- На полях саміту президент провів розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив з ним питання членства нашої країни в ЄС.
- Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Володимир Зеленський обговорив питання долучення Баку до процесу визволення українських полонених з Росії та окупованого Донбасу.
- Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та новопризначеним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головним питанням для обговорення стала ситуація на Донбасі та загроза повномасштабного вторгнення Росії.
- За ініціативи президента Литви Гітанаса Науседи, лідери країн ЄС, а також України, Грузії та Молдови обговорили питання безпеки нашої країни та перспективу членства в Євросоюзі.
До теми пропонуємо перші кадри з візиту Зеленського до Брюсселя: дивіться відео