Впаде наша армія – впадуть їхні кордони, – Зеленський про важливість підтримки Заходу

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Східного партнерства" у Брюсселі. За словами глави держави, підтримки України від західних країн важливе не лише для нас, але і для них самих.

За словами Володимира Зеленського, європейські держави, коли підтримують Україну, не лише допомагають нашій країні, але і захищають свої. Причиною цього є розуміння наслідків, які можуть бути наступу Росії.

Зверніть увагу Санкції потрібні не після, а до можливої ескалації з боку Росії, – Зеленський у Брюсселі

Вони захищали перш за все свій народ, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що з початком російської агресії ніхто з європейських держав не думав про бізнес та можливі економічні наслідки. Тому і вводили санкції проти Росії. Однак не лише через питання безпеки України.

Вони (європейські країни – 24 канал) перш за все думали про безпеку в Україні. Чому? Не тому, що всі держави є патріотами України, і так не має бути, вони мають бути патріотами своїх держав. Але вони знають, якщо буде порушено суверенітет нашої держави, якщо впаде наша армія – впадуть їхні кордони,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вдячний країнам Європи за підтримку, однак водночас Володимир Зеленський підкреслив, що вони перш за все захищали та захищають свій народ.

Зеленський у Брюсселі: головне

Уранці 15 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив у Брюссель на саміт "східного партнерства.

На полях саміту президент провів розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив з ним питання членства нашої країни в ЄС.

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Володимир Зеленський обговорив питання долучення Баку до процесу визволення українських полонених з Росії та окупованого Донбасу.

Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та новопризначеним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головним питанням для обговорення стала ситуація на Донбасі та загроза повномасштабного вторгнення Росії.

За ініціативи президента Литви Гітанаса Науседи, лідери країн ЄС, а також України, Грузії та Молдови обговорили питання безпеки нашої країни та перспективу членства в Євросоюзі.

До теми пропонуємо перші кадри з візиту Зеленського до Брюсселя: дивіться відео