Чи вплине ситуація з Чаусом на стосунки з міжнародними партнерами: у Зеленського відповіли
1 серпня 2021 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:"Букви"
У президента Володимира Зеленського вважають, що ситуація із викраденням та появою Миколи Чауса не вплинула на стосунки з міжнародними партнерами. Річ у тім, що на саміті Асоційованого тріо ця тема не була проблемною.
Хоча, зрештою, "треба питати в них самих". Про це заявив речник Зеленського Сергій Никифоров.
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Прессекретар згадав нещодавню поїздку президента на саміт Асоційованого тріо – України, Грузії та Молдови.
Там питання Чауса не вплинуло ані на двосторонні переговори із президенткою Молодови Маєю Санду, ані на багатосторонню зустріч із Саломе Зурабішвілі, Шарлем Мішелем,
– наголосив Никифоров.
Викрадення Чауса: що треба знати
- Чаус – колишній суддя Дніпровського районного суду Києва. У 2016 році його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Потім він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року Чауса, мовляв, викрали посеред Кишинева. Проте у травні сам суддя записав відеозвернення, де заявив, що викрадення відбувалось набагато раніше.
- Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
- 30 липня Чаус знайшовся. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області.
- Потім почалась так звана "боротьба" за Чауса. До вінницької поліції нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.
- Згодом в СБУ заявили, що Чауса не "викрадали". Мовляв, він сам попросив допомоги.
- У НАБУ начебто хотіли перехопити суддю. Пресслужба відомства оприлюднила відео переслідування автомобіля СБУ, у якому везли Чауса.
- Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Суддя нібито перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію, що його справу заберуть в НАБУ та передадуть до СБУ.