Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі
Джерело:Олександр Прокудін
Російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Херсон. На жаль, є загиблі.
Зранку 20 листопада російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.
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Що відомо про загиблих та постраждалих
Внаслідок цинічного російського удару загинули двоє водіїв, які перебували на автостоянці. Ще одна людина – поранена.
Крім цього, окупанти пошкодили майно. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.
Окупанти нещадно обстрілюють Херсонщину: дитина в реанімації
За минулу добу росіяни активно обстрілювали Херсон та область. Лише по обласному центру було випущено 30 снарядів.
Традиційно для воєнних злочинців окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону. На жаль, через російську агресію 6 людей зазнали поранення, з них 1 дитина. Це 3-річна дівчинка. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вона перебуває у реанімації.
Лікарі виявили у дитини мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.
Після стабілізації стану маленької пацієнтки планується проведення КТ-обстеження. Ймовірно, її доведеться переводити до київського медзакладу.Важливо. Загалом впродовж 19 листопада ворог здійснив по Херсонській області 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БпЛА та авіації.
ЗСУ намагаються відтіснити росіян якомога далі від Херсона
- 14 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ставки було прийняте важливе рішення щодо посилення оборони Херсона. Тоді глава держави розповів, що наші захисники вже суттєво підкріпили оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО на цьому напрямку.
- 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники вибили окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра.
- Відомо, що наші захисники закріпилися та тримають зайняті позиції. У Генштабі повідомили, що Україна намагається відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення Херсона та інших населених пунктів від постійних обстрілів ворога.