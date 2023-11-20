Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі

Російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Херсон. На жаль, є загиблі.

Зранку 20 листопада російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

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Що відомо про загиблих та постраждалих

Внаслідок цинічного російського удару загинули двоє водіїв, які перебували на автостоянці. Ще одна людина – поранена.

Крім цього, окупанти пошкодили майно. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Окупанти нещадно обстрілюють Херсонщину: дитина в реанімації

За минулу добу росіяни активно обстрілювали Херсон та область. Лише по обласному центру було випущено 30 снарядів.

Традиційно для воєнних злочинців окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону. На жаль, через російську агресію 6 людей зазнали поранення, з них 1 дитина. Це 3-річна дівчинка. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вона перебуває у реанімації.

Лікарі виявили у дитини мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

Після стабілізації стану маленької пацієнтки планується проведення КТ-обстеження. Ймовірно, її доведеться переводити до київського медзакладу.

ЗСУ намагаються відтіснити росіян якомога далі від Херсона

14 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ставки було прийняте важливе рішення щодо посилення оборони Херсона. Тоді глава держави розповів, що наші захисники вже суттєво підкріпили оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО на цьому напрямку.

17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники вибили окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра.

Відомо, що наші захисники закріпилися та тримають зайняті позиції. У Генштабі повідомили, що Україна намагається відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення Херсона та інших населених пунктів від постійних обстрілів ворога.

Загалом впродовж 19 листопада ворог здійснив по Херсонській області 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БпЛА та авіації.