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      Враження сенатора США від Зеленського: яка позиція щодо полонених моряків та війни на Донбасі

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      Роб Портман та Володимир Зеленський
      Роб Портман та Володимир Зеленський / Коллаж 24 канала

      Американський сенатор від республіканської партії Роб Портман розповів подробиці зустрічі з Володимиром Зеленським. Чиновник повідомив, що Президент України має план по протидії російській пропаганді.

      У Вашингтоні сенатор США Роб Портман обговорив свій недавній візит до України, де зустрівся з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сенатор написав на своєму сайті "Senator Rob Portman".

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      Портман пообіцяв продовжувати підтримувати України щодо її прагнень до демократії та свободи від російської агресії. Також вони заохочуватимуть країну підтримувати антикорупційні зусилля.

      Чому Роб Портман хотів зустрітися із Зеленським

      1. Він після Революції гідності в 2014 році взяв на себе ініціативу та надав українцям допомогу необхідну для захисту від агресії в Криму та на Донбасі.
      2. Він поділяє ентузіазм щодо України, який озвучує багато його виборців та друзі. Особливо це стосується Клівленда, який пишається своєю українською діаспорою.
      3. Він був дуже вражений перемогою Володимира Зеленського, бо той зміг отримати 73% голосів. Роб Портман хотів зустрітися та дізнатися більше про те, як та чому заклики Зеленського до єдності досягли успіху.

      "Після зустрічі з Президентом Зеленським я можу повідомити моїм колегам, що ми розмовляли близько години і охоплювали широкий спектр тем. Він розумний та рішучий", – повідомив сенатор США Роб Портман.

      Я хотів сказати Зеленському, що ми з ним. США стоїть за Україну та зв'язки між нашими двома країнами можуть бути ще міцнішими. Ми хочемо допомогти Україні досягти успіху в цей історичний момент,
      – заявив Роб Портман.

      "У нас була гарна дискусія про російську агресію в Криму та в Донбасі. Існує справжня війна на Сході України, де загинуло 13 тисяч людей. Він говорив про хоробрість своїх військ, а також про їх потреби. Ще ми говорили про російську пропаганду вздовж східного кордону та про блокування українських телевізійних сигналів на Донбасі", – розповів Портман. 

      Роб Портман та Володимир Зеленський
      Зустріч Володимира Зеленського та Роба Портмана

      Сенатор повідомив, що вони також говорили про українських моряків, яких захопили росіяни в Керченській протоці. Тоді президент Дональд Трамп справедливо відмовився зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині, поки ці моряки не будуть звільнені. Також вони обговорили питання, як зберегти тиск на Москву.

      Я сказав Президентові Зеленському, що зараз він є обличчям реформ в Україні. Він відповів, що його зобов'язання щодо реформ є реальним викликом, але також він розуміє наскільки жорсткими вони можуть бути. Президент розуміє, що це єдиний шлях вперед та одна з умов американського партнерства з Україною,
      – додав сенатор Роб Портман.

      "Сподіваюся, що Україна готова написати наступну главу своєї довгої історії, яка приноситиме користь всім її громадянам. А США продовжуватиме бути добрим другом і союзником у цих пошуках. Я зі свого боку зроблю все можливе, щоб це так і було", – заявив Портман.

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