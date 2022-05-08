Врятуйте наших батьків, – діти захисників Маріуполя у зворушливому відео звернулися до світу

Українські військові продовжують героїчно боронити Маріуполь, перебуваючи у блокаді на "Азовсталі". Врятувати українських захисників закликали діти наших військових.

Діти звернулися до президента Туреччини

Лідер азовців Андрій Білецький опублікував зворушливе відео дітей українських військових, які перебувають на "Азовсталі". До міжнародної спільноти звернулися понад 10 дітей.

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Врятувати українських військових закликали діти різного віку – від 4 років до 11. Середи них:

Сашко – 11 років;

Андрій – 9 років;

Мирон – 6 років;

Микола – 9 років;

Аліса – 7 років;

Микита – 4 років;

Рома – 6 років;

Настя – 6 років;

Микита – 7 років;

Борис – 6 років;

Богдан – 7 років;

Лук'ян – 5 років.

Діти просять надати гарантії безпеки для порятунку їхніх татусів та побратимів. Українські діти звернулися до президента Туреччини Реджепа Ердогана допомогти повернути азовців.

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Російські військові розлучили сім'ю

У полку "Азов" повідомили, що російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Це сталося під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь".

Повідомляється, що матір залишилася у фільтраційному таборі на території ОРДЛО. Дитина доїхала до Запоріжжя, а де перебуває матір – наразі не відомо.

Азовці закликали світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму.

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