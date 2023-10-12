Суттєве загострення безпекових викликів: чому Столтенберг заявив про підтримку вступу України

Україна продовжує отримувати позитивні сигнали від НАТО щодо майбутнього вступу. З огляду на виклики, які сьогодні стоять перед світом, є суттєві підстави вважати, що незабаром наша держава зможе приєднатися до Альянсу.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович. На його думку, політичну заяву Генсека НАТО про принципову згоду всіх країн-членів на вступ України до Альянсу варто сприймати серйозно.

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Що означають слова Столтенберга

Не зважаючи на певну опозицію щодо швидкого долучення України до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі, НАТО продовжує надсилати Києву позитивні сигнали

"Я би не сумнівався в тому, що згода (всіх країн на членство України в НАТО – 24 Канал) справді є. Питання лише в тому, коли і як цей вступ відбудеться. Можна дуже довго ставити Україні якісь умови, але західні політики, найімовірніше, розуміють, що з Україною східний фланг Альянсу стане на порядок сильнішим, аніж без неї", – переконаний Рейтерович.

Якось мірою заява Столтенберга була навіть очікуваною. І що важливо, вона зроблена не так для підтримки України, як для того, щоб показати єдність альянсу перед викликами. Найважливіше тепер – зрозуміти, яким буде план прийому України.

Чому 2024 рік буде сприятливим для вступу в НАТО

На пресконференції в Брюселі Володимир Зеленський зазначив, що не знає, якими будуть результати саміту НАТО у Вашингтоні. При цьому, очільник України наголосив, що ми дійсно наближаємось до вступу в Альянс, про що свідчить зокрема і заява Єнса Столтенберга.

Перед самітом у Вільнюсі Україна почала збирати голоси країн-членів Альянсу на підтримку свого вступу. Станом на жовтень 2023 року Київ вже маєз цього приводу, додавши Грецію та Албанію вже після проведення саміту. Усього ж членами НАТО є 31 країна, до яких вже найближчим часом повинна доєднатися Швеція.

Наступний саміт НАТО може бути дійсно показовим щодо конкретних політичних рішень Альянсу про прийняття України. І прийняття України може статися зокрема і тому, що вага безпекових викликів у світовій політиці буде лише збільшуватись.

"Росія напала на Україну, Ізраїль захищається проти ХАМАС… На жаль, військові конфлікти виникатимуть по всьому світу й надалі, і це суттєво загострить безпекові виклики, що поставатимуть перед світовою спільнотою", – зазначає політолог.

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З огляду на це, зміцнення безпекових Альянсів, яким є НАТО, буде сприйматися позитивно більшою кількістю людей. Саме це і дозволяє сподіватися на сприятливі умови для приєднання України до Альянсу.

Незабаром безпекові питання стануть основними у виборчих кампаніях світових політиків. Адже жахливі кадри з України та Ізраїлю актуалізують тему тероризму, підтримуваного впливовими країнами світу.

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