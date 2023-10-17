Американська міць напоготові: всі обіцяні танки Abrams вже прибули до України

Речник армії США в Європі та Африці підтвердив, що українська армія вже отримала 31 обіцяний танк Abrams. Перша бронемашина прибула наприкінці минулого місяця, про що повідомив Володимир Зеленський.

Збройні Сили отримали американські танки вчасно – понад половина з них була в Україні ще у вересні. Наразі Abrams перевіряють та готують до участі у бойових діях проти Росії.

Дивіться також "Смерть, що шепоче" та міць перевірена часом: на що здатні танки Abrams, які отримала Україна

Abrams скоро відправляться на фронт

Представник армії США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл повідомив, що Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams, які адміністрація Байдена пообіцяла Києву. Українці завершили навчання в Німеччині та повернулися додому разом із боєприпасами та запасними частинами до бронемашин.

О’Доннелл заявив, що Сполучені Штати виконали свою частину обіцянки, тепер за Україною рішення, де застосувати цей потенціал. Однак перед відправкою танків у зону бойових дій потрібен час на перевірку наявності необхідних елементів підтримки та визначення місця, де ці танки будуть корисними.

Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона це використовуватиме. Танк Abrams — чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися,

– заявив представник США.

Володимир Зеленський повідомляв, що перший Abrams з обіцяних прибув в Україну наприкінці вересня. Вони надійшли швидше, ніж очікувалося, що дозволить використати їх в наступі перед настанням зими.

Навіщо Україні Abrams