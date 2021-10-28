Вслід за Німеччиною: Франція "занепокоїлась" використанням Bayraktar на Донбасі

Українські військові застосували на Сході ударний безпілотник Bayraktar TB2. Спочатку цим занепокоїлись у Німеччині, а тепер і у Франції.

Мовляв, Україна використала нібито заборонене важке озброєння. Відповідну заяву опублікували у Міністерстві закордонних справ.

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У ній мовиться, що Париж "стурбований" заявою Генерального штабу України щодо використання безпілотника Bayraktar.

"Ці події суперечать заходам щодо зміцнення режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року", – наголосили в заяві.

Франція закликала до стриманості

Також відомство вважає, що сторони на Донбасі почали частіше використовувати важку зброю, яка заборонена мінськими угодами.

Водночас у заяві мовиться, що Франція та Німеччина продовжуватиме зусилля в межах нормандського формату задля виконання мінських угод. Мовляв, відповідні домовленості є єдиною основою для врегулювання ситуації на Донбасі. "Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації", – заявили у МЗС.

Україна застосувала Bayraktar

Українська сторона вирішила застосувати безпілотник, коли проросійські бойовики вкотре гатили на Сході.

Це дуже не сподобалось Кремлю. Там заявили, що таке рішення нібито може дестабілізувати ситуацію.

Німеччина висловила "стурбованість" використанням Bayraktar. Водночас посол України Андрій Мельник заявив, що Україна цілком має право захищатись.

За словами експертів, інші країни повинні просто мовчати, коли наша держава захищає себе.

В мережі по-різному відреагували на перше застосування безпілотника Україною.