Всього 3 хвилини: Рада провела рекордне позачергове засідання

Верховна Рада 14 липня провела позачергове засідання, скликане на вимогу народних депутатів. Однак воно було рекордно коротким.

У залі парламенту зареєструвались 316 нардепів. Без обговорення ухвалили 2 законопроєкти, а тоді спікер Дмитро Разумков оголосив засідання закритим.

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Що схвалили

Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" – законопроєкт № 5141.

Зміни до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" – законопроєкт № 5440.

Рада збиралась втретє за тиждень

Парламент провів вже третє засідання за тиждень.

Наприклад, 13 липня не підтримали законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу. Однак схвалили законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Також у другому читанні проголосували за ініціативу, яка передбачає ліквідацію Укроборонпрому.

Також парламент збирався на засідання вранці 14 липня. Тоді нардепи перейменували День захисника України та підтримали законопроєкт про реформу ВРП.

Нардепи збираються на літні канікули до вересня вже 16 липня. Щоправда, їх можуть відтермінувати через деякі непроголосовані законопроєкти.