Російська пропаганда потужно працювала: політолог відповів, чого досі бояться на Заході
Західні країни мають певні страхи щодо Росії та ескалювання війни країни-агресорки проти України. Зокрема з цим може бути пов'язане небажання деяких держав наразі бачити Україну в НАТО.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він зауважив, що країни західної Європи відчувають страх бути втягнутими у війну з Росією. Як говорять дипломати, їхні країни не бажають проводити тест на 5-ту статтю НАТО.
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Росія не шкодує грошей на вплив
Також не варто забувати, що в країнах західної Європи є частина політиків, які мають проросійську позицію.
Крім того, російська пропаганда потужно працювала протягом багатьох років і мала достатній вплив на європейські країни,
– наголосив політолог.
Також варто враховувати особливості роботи машини ФСБ, яка не шкодує грошей та вплив для того, щоб залучити політиків з країн Європи на свій бік.
Крім того, існує відсоток політиків, які розглядають можливість переговорного процесу, але вже з більш проукраїнських позицій. Мовляв, ми ще трохи дотиснемо Путіна і далі виведемо його на нейтральний формат переговорів.
Про що 5-та стаття НАТОВідповідно до неї, якщо будь-яка країна – учасниця Альянсу – зазнає збройного нападу, усі інші без винятку члени НАТО вважатимуть це збройним нападом на усіх них та мають допомогти країні-учасниці Альянсу, яка потерпатиме від зовнішньої агресії.
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Україна теж має претензії
Саме тому рішення, яке може бути ухвалене на саміті НАТО у Вільнюсі в разі розгортання негативного сценарію, не варто розглядати як нашу поразку.
Це спільне рішення, спільна відповідальність однаково України і багатьох країн Заходу. Дійсно, Україна має давнє корупційне минуле, і також є епізоди недостатнього законодавчого забезпечення реформ та факти боротьби з корупцією. Проте насправді корупційних скандалів в Україні не так багато,
– наголосив Олексій Кошель.
Проте водночас в України є багато претензій до країн-членів НАТО. Зокрема щодо постачання зброї, адже за це наша країна розплачується життям українських патріотів.
Вступ України в НАТО: важливе
- Видання The Telegraph зазначає, що на саміті Альянсу у Вільнюсі 11 – 12 липня Німеччина може запропонувати відстрочку щодо вступу України в НАТО. Така позиція Берліну пов'язана зі страхом, що це може спровокувати війну між країнами Північноатлантичного альянсу та Росії.
- Джерело видання наголошує, що Німеччина може на саміті НАТО у Вільнюсі запропонувати іншим членам Альянсу закцентувати на безпекових гарантіях, а не розглядати можливості членства України.
- Наразі триває інтрига, чи відвідає саміт НАТО Президент України Володимир Зеленський. Віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що поки невідомо, чи відбудеться візит Зеленського до Вільнюса.
- Вона наголосила, що українська влада ще до кінця не розуміє формат усіх зустрічей у Вільнюсі, а також які рішення та фінальні документи будуть "фізично покладені на стіл".
- Стефанішина вважає, що саме від змісту цих документів залежить, чи буде присутній Президент на саміті.