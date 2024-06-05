Чи проти Байден вступу України в НАТО: політтехнолог пояснив суперечливу заяву

Нещодавно президент США Джо Байден доволі неоднозначно висловився щодо можливого членства України до НАТО. Він заявив, що наша держава розвиватиметься і без цього.

Торік думка Байдена геть відрізнялась від тієї, яку він транслює зараз. Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу пояснив, чому це сталося.

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Байден змінив свою риторику

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що майбутнє вільної України можливе і поза НАТО. Хоч держсекретар США Ентоні Блінкен, під час свого візиту до Києва, говорив про протилежне.

Байден суперечить навіть сам собі. У липні 2023 року він повідомив, що Україна точно буде в НАТО, питання лише у часі. Теперішня його позиція прямо протилежна. Я не думаю, що це зміна політичної лінії щодо членства України, бо її просто немає. Її ніхто не сформував,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Поки у Північноатлантичному альянсі говорять лише про те, що Україну не приймуть у НАТО під час війни. Але що буде з цією перспективою після завершення війни – ніхто не прогнозує.

"Байден розуміє, що у нього через 5 місяців у нього вибори. Йому треба зараз розгортати дискусію щодо про вступ України до НАТО, хоч практично це нічого не вирішує. Він же не до нас звертається, а до своїх виборців. Торік він звертався до нас, а зараз його цікавлять лише виборці", – зауважив Шейтельман.

Політтехнолог пояснив, що заяви Байдена зараз ніяк не впливають на реальність, адже зрештою, під час війни питання членства України у НАТО взагалі не розглядають.

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