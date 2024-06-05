Єдина гарантія не нападу Росії: політтехнолог проаналізував інтерв'ю Байдена про Україну

Президент США Джозеф Байден в інтерв’ю TIME розповів, якою він бачить Україну. За його словами, мир означає, що Росія більше ніколи не нападе на нашу державу, втім для цього нам нібито не обов'язково бути членами НАТО.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що інтерв'ю Байдена трактували по-різному. Однозначно він наголосив на тому, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну.

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Що означає заява Байдена

"Очільник США зауважив, що для миру Україні нібито не потрібно вступати в НАТО. Можливо, він правий, але зараз це єдина гарантія того, що Росія ніколи не нападе. Адже країна-агресорка не нападає на держави, які є членами Альянсу", – зауважив політтехнолог.

Окупанти лише можуть погрожувати тим, хто хоче туди вступити. Колись так було з Грузією, а тепер з Україною.

Загалом в інтерв'ю було багато цікавих деталей. Наприклад Байден хвалиться тим, що за 2 місяці до повномасштабного вторгнення розмовляв з прем'єром Фінляндії. Тоді країна не надто хотіла вступати в НАТО, але після розмови зі швецькою стороною змінила думку.

Тобто він у свої заслуги записав, що зміг дуже швидко домовився з усіма про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Байден не просто сказав, що убезпечив, але й укріпив НАТО,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Виглядає так, що з одного боку одним країнам кажуть, що можна вступити, а іншим буцімто не обов'язково. У такий спосіб Байден фактично визнає регіональний вплив Росії на одні країни та відсутність його впливу на інші.

Хоча цілком можливо, що США ведуть складнішу гру й хочуть створити ілюзію для Владіміра Путіна нібито Україну не чекають в НАТО. А вже потім, коли все закінчиться, відкриють двері Альянсу.

Треба звернути увагу, що всі безпекові угоди укладають терміном на 10 років або до вступу України в НАТО. Чи не здається вам, що саме на цей період Україну не планують приймати до Альянсу? А там вже й Путіна не буде,

– сказав політтехнолог.

Взаємини США та України