Знайдуть важелі впливу: Орбан не завадить Україні вступити в Євросоюз

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати переговори з Україною щодо членства в ЄС. Є сподівання, що Єврокомісія зможе вплинути на цього політика.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Орбан досі намагається всидіти на багатьох стільцях.

Дивіться також Росія почала гібридну війну проти Фінляндії: для чого Путіну міграційна криза на кордоні ЄС

Що відомо про позицію Угорщини

Як наголосив Ус, Орбан продовжує торгуватися з Єврокомісією. А Україна, на жаль, стала заручником внутрішньополітичних ігор в ЄС. Така ж сама ситуація відбувається і в Сполучених Штатах. Міжнародні партнери використовують "карту" України у своїх іграх.

Будемо дивитися, що буде в грудні. Завдання Єврокомісії – переконати Угорщину, що є інтереси спільноти ЄС. Згідно з ними Україна має рухатися до приєднання. Навіть якщо буде позитивне рішення в грудні, то це не означає, що Україна увійде в ЄС. До 2030 року навряд чи ми будемо в Євросоюзі,

– сказав Ус.

У грудні має відбутися саміт ЄС, де мали б ухвалити рішення про початок діалогу на офіційному рівні щодо членства України в Євросоюзі. Орбан вважає , що ЄС не має ухвалювати це рішення.

Дивіться розмову з Іваном Усом на ютубі 24 Каналу

Ці політичні "ігри" Угорщини призводять до того, що їхня держава все більше стає антиєвропейською країною. У Євросоюзу може увірватися терпець – і тоді там почнуть обмежувати надання коштів Угорщині.

Я сподіваюся, що Єврокомісія зможе знайти важелі впливу та пояснити Орбану, що краще не наполягати на цій позиції. Можливо, він щось за це отримає. Знайдуть золоту середину,

– зауважив Ус.

Вступ України в ЄС: коротко