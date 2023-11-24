Жодних гарантій немає: чому Путін не хоче відкрито втягнути Білорусь у війну

Владімір Путін неодноразово доводить свою зверхність у стосунках із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Однак, здається, що він таки не зміг змусити Лукашенка вступити у війну проти України.

Насправді ж російський та білоруський диктатор чудово розуміють, які наслідки можуть чекати на них, якщо Білорусь вступить у війну. Детальніше про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

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Чому Білорусь не вступила у війну

Білорусь, безперечно, має безпосередній стосунок до війни в України. З її території відбувалися обстріли українських міст, а на початку повномасштабного вторгнення звідти заходили російські військові.

Водночас, попри побоювання, Білорусь відкрито так і не вступила у війну на боці Росії. І на це є кілька причин.

Навіщо це Путіну сьогодні, якщо Білорусь і так є цехом по збірці зброї. Йому Лукашенко потрібен для того, щоб бути хабом, через який йде величезний потік технологічного обладнання для виробництва зброї в інтересах Росії. Чомусь у Європі не хочуть цю дірку закрити,

– зауважив Павло Латушко.

Це на сьогодні головна роль Білорусі. Однак якщо Владімір Путін все ж захотів втягнути свого васала у війну – це могло б дуже ускладнити й без того нелегку ситуацію.

"Якщо його втягують у війну, це буде хаос у Білорусі, потенційні проблеми. Не Лукашенко гарант того, що білоруські збройні сили не направили в Україну. Гарантом та стримувальним фактором є білоруський народ", – наголосив Латушко.

Зокрема, за даними різних соціологічних служб, 90% білорусів виступають проти участі Білорусі у війні Росії проти України. Хоч при цьому дії Росії частково виправдовують.

Павло Латушко про те, чому Білорусь не вступила у війну: дивіться відео

Ризики надто високі

Щобільше, збройні сили Білорусі також не хотіли брати участі у війні, яку розпочала Росія. Про це свідчили закриті опитування 2022 року.

Тут питання не в тому, що (Путін) дожав чи не дожав. А в тому, що буде хаос та проблеми в Білорусі. Лукашенко немає гарантій, що якщо піде війною на Україну вже й по землі, для цього це не завершиться трагічно. Путін також це розуміє,

– наголосив Латушко.

Зрештою, стосунки між Путіним і Лукашенко очевидно вказують на те, що якби Путін таки захотів, щоб Білорусь вступила у війну – вона б це зробила. Бо Олександр Лукашенко немає вибору – він підкоряється волі російського диктатора.

Однак, імовірно, ризиків у такому рішенні набагато більше, ніж вигоди.

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