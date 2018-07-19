Вступна кампанія у розпалі: поліція затримала чотирьох освітян, які вимагали хабарі у вступників

18 липня правоохоронці затримали працівників вищих навчальних закладів Черкаської, Сумської та Одеської областей під час одержання ними неправомірної вигоди. Суми коливалися від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів.

Про це інформує прес-служба Нацполіції України.

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Зокрема, в Одесі оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно з працівниками прокуратури Одеської області задокументували злочинну діяльність посадових осіб однієї з місцевих академій. Там декан разом із завідувачем лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди працівники освіти пообіцяла допомогти майбутнім студентам із вступом до навчального закладу.

Затримали фігурантів під час одержання хабара.



Поліція затримала чотирьох освітян у трьох областях України

У цих освітян також вилучили ще чотири конверти із загальною сумою 2 тисячі 600 доларів США та 2 тисячі 500 гривень. На конвертах значились прізвища вступників.

Окрім цього, на Черкащині за успішне складання вступних іспитів та зарахування до навчального закладу декан одного з інститутів вимагав від абітурієнта понад 5 тисяч гривень. А у Сумській області заступник директора вишу вимагав за вирішення аналогічного питання 10 тисяч гривень.



Вони вимагали грошову винагороду за допомогу при вступі

Зазначається, що спійманим на гарячому освітянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з конфіскацією майна.