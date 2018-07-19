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Вступна кампанія у розпалі: поліція затримала чотирьох освітян, які вимагали хабарі у вступників

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Поліцейські затримали освітян з Черкаської, Сумської та Одеської областей
Поліцейські затримали освітян з Черкаської, Сумської та Одеської областей / прес-служба Нацполіції

18 липня правоохоронці затримали працівників вищих навчальних закладів Черкаської, Сумської та Одеської областей під час одержання ними неправомірної вигоди. Суми коливалися від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів.

Про це інформує прес-служба Нацполіції України.

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Зокрема, в Одесі оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно з працівниками прокуратури Одеської області задокументували злочинну діяльність посадових осіб однієї з місцевих академій. Там декан разом із завідувачем лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди працівники освіти пообіцяла допомогти майбутнім студентам із вступом до навчального закладу.

Затримали фігурантів під час одержання хабара.

Хабар виш поліція
Поліція затримала чотирьох освітян у трьох областях України

У цих освітян також вилучили ще чотири конверти із загальною сумою 2 тисячі 600 доларів США та 2 тисячі 500 гривень. На конвертах значились прізвища вступників.

Окрім цього, на Черкащині за успішне складання вступних іспитів та зарахування до навчального закладу декан одного з інститутів вимагав від абітурієнта понад 5 тисяч гривень. А у Сумській області заступник директора вишу вимагав за вирішення аналогічного питання 10 тисяч гривень.

хабар поліція
Вони вимагали грошову винагороду за допомогу при вступі

Зазначається, що спійманим на гарячому освітянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з конфіскацією майна.

Теги: Новини України Новини політики Поліція Корупція Освіта Гроші Новини Одеси Новини Черкас Суми
Джерело: 24 канал
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