Вторгнення в Україну лише наблизить НАТО до кордонів Росії, – розвідка США
Джерело:CBS News
Американський політик Адам Шифф переконаний, що вторгнення Росії в Україну лише наблизить НАТО до кордонів держави-агресора. На його думку, це потужний стримувальний фактор від нападу.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу зазначив, що Москва має розуміти єдність Заходу в цьому питанні. Про це він повідомив 2 січня в ефірі телеканалу CBS News.
Читайте також Головна тема – ситуація на Сході: в ОП розповіли деталі розмови Зеленського і Байдена
Я вважаю, що потужним стримувальним фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни – 24 канал) вторгнуться (в Україну – 24 канал), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін,
– сказав Адам Шифф.
До слова, політик також наголошував, що "ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає Путіна, і це саме те, що Штатам потрібно зробити разом зі союзниками".
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.