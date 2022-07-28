Втрата Херсонщини матиме серйозні політичні наслідки для кремля, – військовий експерт
російські окупанти втратили ініціативу у битві за Донбас, та перед ними дилема – накопичувати сили і далі битись на сході, чи намагатись втримати Херсонщину. На думку багатьох, росіяни все ж зосередяться на обороні на Херсонщині.
Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зазначив, що, на його думку, окупанти точно обрали сидіти в обороні на Херсонщині, адже цей регіон, хоч і не був у планах окупації, але є важливим для російських загарбників.
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На мою думку, вони обрали втримання Херсонщини, тому й зараз активно перекидають туди зброю і техніку. Окупантам важливо втримати Херсонську область саме через те, що її втрата може потягти за собою дуже серйозні політичні наслідки у москві,
– зазначає Попович.
За його словами, у разі розгрому на Херсонщині, російська еліта почне запитувати, навіщо взагалі це все було.
"Адже росіяни поклали в Україні силу-силенну своєї живої сили, а втрата Херсону, означатиме й втрату Нової Каховки – головного водного хабу, з якого регулюється подача води у Крим", – переконаний Денис Попович.
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Підготовка ЗСУ до контрнаступу триває
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав 24 каналу, що масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні вже не за горами. Під час нього ЗСУ не збираються використовувати тактику, якої дотримується ворог – знищення міст на 90%. Тоді як ми будемо проводити деякі операції, які зараз обговорюють, щоб звільнити наші території з мінімальними втратами.
- Вже ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ завдали ударів по вкрай важливому стратегічному об'єкту – Антонівському мосту. Вранці 27 липня це підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
- Водночас речниця ОК "Південь" заявляла, що контрнаступ на Херсонщині вже є, але він відбувається в умовах тиші.