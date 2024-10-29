У Росії рекордне просування на фронті з 2022 року: ЗМІ назвали найважчу ділянку

За жовтень 2024 року російські війська захопили понад 470 квадратних кілометрів на сході України. Це свідчить про активне просування окупантів на фронтів.

Про це розповідають журналісти видання Welt. Відомо, що основні зрушення відбулися навколо міста Покровськ.

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Основний напрямок росіян – Покровськ

Зазначається, що ці дані перевищують показники серпня (477 квадратних кілометрів) та вересня (459 квадратних кілометрів).

Наразі спостерігається найбільше просування з боку росіян саме в Донецькій області, зокрема навколо міста Покровськ.

За даними AFP, від початку жовтня окупанти розширили контроль на 478 квадратних кілометрів, причому значна частина цих завоювань припадає на район Донецька.

Враховуючи окупований з 2014 року Крим та території Донбасу, захоплених ще до повномасштабного вторгнення, Росія на сьогодні контролює близько 18,2% території України.

До слова, естонська розвідка повідомила про рекордні втрати Росії в Україні у жовтні 2024 року, які становлять 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими.

Росіяни частково закріпилися в Селидовому та намагаються його оточити, штурмуючи сусідні населені пункти.

Війська Росії та Північної Кореї, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися найближчим часом.

Водночас українські сили готують додаткові позиції та проводять контратаки, знищуючи ворожі війська.