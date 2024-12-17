Сотні поранених північнокорейців – у госпіталі: у мережі з'явилося нове відео

Солдати КНДР вже беруть участь у боях в Курській області. Вони зазнають величезних втрат, а Москва намагається старанно приховати цей факт.

Зокрема, каже президент Зеленський, росіяни спалюють північнокорейським військовим обличчя, передає 24 Канал.

Дивіться також "І сміх, і гріх": у Росії із погрозами і плачами відреагували на ліквідацію генерала Кіріллова

Втрати серед солдатів КНДР, які воюють за Путіна, зростають

Мережею почали ширитися кадри з нібито госпіталю у Курську. Там були помічені перші поранені військовослужбовці КНДР.

Як пишуть пабліки, госпіталь розташований на вулиці Пирогова, 20. За останні дні туди доправили понад 100 північнокорейців з пораненнями різного типу. Для них передбачено окреме харчування, а для розміщення виділено окремий поверх.

Військові КНДР у російському госпіталі: дивіться відео

Значні втрати серед солдатів Кім Чен Ина свідчать про те, що росіяни надалі використовують їх як гарматне м’ясо, відправляючи на передову без належної підготовки та підтримки.

До слова, у Силах спеціальних операцій показали епічні кадри знищення північнокорейських військових.