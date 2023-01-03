ЗСУ скоротили армію Росії ще на 750 військових: втрати ворога станом на 3 січня
3 січня 2023, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати великих втрат у цинічній війні проти України. Тільки за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів.
Всього від 24 лютого 2022 року ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Та ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.
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Втрати російської армії станом на 3 січня
- особового складу – 108 190 (+750),
- танків – 3 036 (+5),
- бойових броньованих машин – 6 100 (+7),
- артилерійських систем – 2 033 (+6),
- РСЗВ – 424 (+1),
- засобів ППО – 214 (+1),
- літаків – 283 (+0),
- гелікоптерів – 270 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
- крилатих ракет – 723 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10),
- спеціальної техніки – 181 (+0).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать окупантів
- 1 січня у Макіївці знищили до 600 російських окупантів. У Страткомі ЗСУ заявили про щонайменше "400 двохсотих".
- 2 січня ЗСУ вдарили по базі окупантів у Сватовому.
- Нещодавно у мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні під Бахмутом.
- Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб.