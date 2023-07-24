Воює прототип "Вагнера" на мінімалках: у ЗСУ розповіли про шалені втрати росіян на Сході

Останнім часом втрати російських військ на східних напрямках значно зросла. Власне, вони вже подібні до тих, що були під час найскладніших боїв за Бахмут.

Причиною цього стають самі військові, яких відправляють у бій. Їхня ефективність значно нижча ніж навіть у вагнерівців. Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

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Втрати росіян стрімко збільшуються

На Сході втрати російських окупантів наближаються до тих, які були у пікових боях за Бахмут з вагнерівцями. Зокрема, кількість летальних втрат ворога наближається до ста осіб на добу.

Вони зосереджують зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог також помножує свої втрати, бо атакує інтенсивно, намагаючись досягнути будь-яких територіальних здобутків. Але безрезультатно,

– наголосив Сергій Череватий.

Крім того, російська армія кидає у бої прототип ПВК "Вагнера" на мінімалках – роти "Шторм Z". Їх швидкоруч набрали з в'язнів. Власне, "Шторм Z" і називають штрафними військовими частинами. Тож очікувати від них ефективності, навченості та мотивованості не варто.

У такий спосіб втрати окупантів суттєво збільшились.

Відтак за добу 23 липня на цьому напрямку 108 окупантів знищено, 185 – поранено.

Сергій Череватий розповів про втрати росіян на Сході: дивитись відео

Ситуація на східних напрямках: детальніше