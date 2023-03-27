Полювали місяць: українські воїни знищили ворожий комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

Українські захисники продовжують завдавати ударів по живій силі та техниці російських загарбників. Нещодавно вони знищили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Відповідні кадри вже оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал. У такий спосіб окупанти вкотре зазнали шалених втрат на фронті.

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Українські воїни знищили РЕБ "Борисоглібськ-2"

Так, Сили Спеціальних Операцій ліквідували ворожу командно-штабну машину РЕБ "Борисоглібськ-2". За словами українських захисників, вони полювали на неї місяць, однак ціль того варта.

На опублікованих кадрах можна побачити, як техніка загарбників перетворилася на брухт.



Українські воїни ліквідували РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"



Удар по РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"



Як виглядає РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"

РЕБ "Борисоглібськ-2" – російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем.

Актуальні втрати ворога

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія в Україні втратила вже 171 160 своїх вояк. Втрати у техніці: