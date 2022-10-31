Росіяни продовжують грабувати Херсон, підтверджені втрати ворога на Півдні: головне від Генштабу

31 жовтня 2022 , 07:29
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На Херсонщині та Запоріжжі ліквідували колону окупантів та склад боєприпасів. Цю атаку ЗСУ здійснили за попередні дні.

Про це 31 жовтня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"У Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій – знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців", – зазначили у Генштабі.

Скільки разів били по ворогу

За 30 жовтня авіація Сил оборони 21 вдарила по росіянах:

  • 15 разів по районах зосередження озброєння та військової техніки;
  • 2 рази по взводних опорних пунктах;
  • 4 рази по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 росіян. Крім цього, захисники з ракетних військ і артилерії за попередню добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку окупантів.

 

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Втрати російських вбивць: останні новини

  • Станом на ранок 30 жовтня українські військові знищили вже 252 гелікоптерів ворога. Зокрема, вчора ввечері на Харківщині ЗСУ збили ще один гелікоптер.
  • Захисники деокупували селище Невське на Луганщині. Вони ліквідували одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".
  • Мертвих росіяни везуть на батьківщину. У російському Бєлгороді мешканці скаржаться поліцейським на цинкові труни з пакетами, які розкидані в місті.
  • Військові знищують й іранські дрони, які використовує Росія. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ліквідували приблизно 300 безпілотників.
Автор: Марія Масюк