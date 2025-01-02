Мінус 1370 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 2 січня

Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1370 окупантів.

Загальні втрати серед особового складу ворожої армії вже перевищили понад 790 тисяч солдат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 792170 (+1370) осіб,

танків – 9676 (+4);

бойових броньованих машин – 20056 (+13);

артилерійських систем – 21552 (+20);

РСЗВ – 1256 (+0);

засобів ППО – 1032 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 330 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69);

крилатих ракет – 3003 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54);

спеціальної техніки – 3675 (+3).



Втрати ворога на 2 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ