Військовий ЗСУ пояснив, чому російська армія зазнала рекордних втрат за останні 2 місяці

3 січня 2025, 21:10
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Автор: Юлія Гринишина

Упродовж 2024 року Сили оборони України знищили 430 790 російських окупантів. Торік противник зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022 та 2023 роки.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в етері 24 Каналу розповів, що рекордними у 2024 році виявилися листопад (втрати противника становили 45 720 осіб) та грудень (48 670 осіб).

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Причини великих втрат росіян

Ворог постійно і дуже активно штурмує українські позиції. Зі слів Сазонова, під час наступу закономірно, що противник зазнає великих втрат.

З другого боку, тут на Курщині, де ми зараз воюємо, артилерія 41 бригади дуже влучно відпрацьовує по противнику. Її завдання, а також нашої роти вогневої підтримки полягає у тому, аби зробити вогневий вал для ворога,
– озвучив Сазонов.

Зі слів військовослужбовця ЗСУ, летять ракети й дрони по російських об'єктах, штабах, вузлах зв'язку, місцях розташування особового складу. Тому логічно, що втрат у ворога дуже багато.

Ми "мінусуємо" 45, 48 тисяч окупантів за останні 2 місяці, а набирає Росія, згідно з оцінками експертів, 20 – 21 тисячу солдатів. В цьому числі й мобілізовані, й контрактники. Тобто, ми знищуємо вдвічі більше живої сили ворога, ніж Росія набирає,
– зауважив Сазонов.

Розмови про те, що російські резерви особового складу нескінченні – це, як наголосив Сазонов, легенда, якою Росія намагалась всіх залякати. Він переконаний, що ці резерви закінчаться у наступному році.

Тактика російської армії – малі піхотні групи та КАБи

Спосіб воювати здебільшого не технікою, а живою силою російське командування використовувало і раніше, зокрема в напрямку Часового Яру, Торецька, а зараз Покровська. Ворог, зі слів Сазонова, діяв невеличкими піхотними групами.

"Саме під час переміщення від своїх позицій до наших ми намагаємося їх якомога більше знищити. Тому російські солдати йдуть по 1 – 2, накопичуючись в укриттях. Основний "рецепт" росіян – це застосування малих піхотних груп та КАБів, який, на жаль, повільно, з великими втратами, але працював", – зазначив Сазонов.

Зараз у противника поменшало КАБів. Як припустив військовослужбовець ЗСУ, це могло статися завдяки ударам по складах з цими авіабомбами. Однак піхотні групи окупаційна армія використовує активно.

Як повідомив Сазонов, за останні 2 тижні росіяни на Курщині знову провели штурми, які військовослужбовець порівняв за чисельністю з тими, що були в Бахмуті. Мовиться про піхотні групи кількістю від 20 до 50 осіб.

Через це і великі втрати у ворога. Він поспішає, багато хто каже, що в нього встановлений дедлайн щодо Курщини до 20 січня (інавгурація Трампа – 24 Канал),
– розповів Сазонов.

Росіяни намагаються зараз витіснити з Курської області Сили оборони України й зосереджують для цього максимум своїх зусиль. Зі слів Сазонова, російське командування на Курщині взагалі не рахує втрат свого особового складу, адже життя російського солдата не має цінності для Росії.