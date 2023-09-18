Путіну це необхідно, – Гозман припустив, як диктатор влаштує загальну мобілізацію в Росії
Диктатору Владіміру Путіну необхідно регулярно поповнювати російську армію новими людьми. Але не факт, що він офіційно оголосить про другу хвилю мобілізації. Хоч це теж можливо.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що можливості Кремля збирати людей ніяк не залежать від того, чи оголосять другу хвилю мобілізації в Росії.
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Чи оголосять в Росії другу хвилю мобілізації
Як наголосив Гозман, це дійсно здатні зробити. Але людей можуть збирати і без оголошення повної мобілізації чи умовної другої хвилі.
Путін може оголосити мобілізацію з власних міркувань. Наприклад, ввести воєнний стан та почати розповідати, що Росія в небезпеці і так далі. Такі внутрішньополітичні штуки,
– зазначив Гозман.
До теми – дивіться розмову з Леонідом Гозманом на ютубі 24 Каналу
В будь-якому випадку російським окупантам потрібні нові люди. Вони нічого не можуть протиставити українським військовим, окрім значної кількості живої сили. Адже моральний дух, озброєння та навченість значно кращі саме в Сил оборони України.
На його думку, в Росії є певний опір щодо мобілізації. Однак він проходить не на площах, де всіх швидко запакують. Люди просто тікають від армії, відкуповуються чи домовляються про бронювання.Зверніть увагу! 21 вересня 2022 року диктатор Владімір Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію в Росії. Там планували призвати близько 300 тисяч "резервістів" до армії окупантів.
Ситуація в Росії: коротко
- У Генштабі Збройних Сил України очікують, що найближчим часом в Росії планують посилити мобілізацію через катастрофічні втрати. Там хочуть призвати на війну ще близько 700 тисяч загарбників.
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 272 тисячі російських окупантів. Лише за 16 вересня на "концерт Кобзона" відправилися ще 530 загарбників.
- Крім того, Росія втратила 4620 танків, 8828 бойових броньованих машин, 6003 артилерійських систем, 776 реактивних систем залпового вогню, 523 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів тощо.