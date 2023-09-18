Цифри втрат росіян біля Бахмута жахатимуть навіть їхніх командирів: огляд фронту від Світана

Українські воїни суттєво покращили своє становище на Бахмутському напрямку, у росіян же дуже незручні позиції. Ворог там зазнає шалених втрат – цифри будуть колосальними.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що наша артилерія може працювати по ворогу мало не під прямим коригуванням.

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Яке значення має деокупація Кліщіївки

Світан зазначив, що після звільнення Кліщіївки ми витиснули російські війська за залізницю. Зараз у противника там дуже незручні позиції.

Підійти практично зараз неможливо до Бахмута, оскільки ми тримаємо під вогневим контролем усі входи та виходи,

– сказав полковник запасу.

За його словами, в окупантів не вистачить сил та засобів усередині Бахмута, щоб стримати наш тиск з півдня, тобто з боку Кліщіївки. Тим паче, що з неї Бахмут постає як на долоні, особливо південна та південно-східна частини міста. Наша артилерія може працювати мало не під прямим коригуванням.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Втрати Росії під Бахмутом шокуватимуть

Полковник запасу зауважив, що вже близько пів року в районі Бахмута зосереджено 50 тисяч окупантів. Ще приблизно по 50 тисяч перебуває у районі Куп'янська та Кремінної. Загалом наше східне угруповання зв'язало там близько 150 тисяч окупантів. Тож вони не потраплять на Запорізький фронт, де нині відбуваються наступальні дії ЗСУ.

За його словами, з Бахмута загарбники вже не зможуть піти. В цей інформаційний капкан свого часу їх затягнув Пригожин із ПВК "Вагнера". Просто так зіскочити з нього у росіян не вийде, тож їх доведеться звідти вибивати.

Цифри втрат (Росії – 24 Канал) жахатимуть навіть їхніх військових командирів,

– заявив Світан.

Адже, додав військовий експерт, вони уже розуміють, якою ціною їм дався сам Бахмут, а потім і втеча звідти. Якщо рахувати всю операцію з травня минулого року, то в районі Бахмута будуть знищені 150 тисяч росіян.

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