Сотні ліквідованих окупантів і десятки знищеної техніки: втрати ворога на 22 серпня
22 серпня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують втрачати свій особовий склад та техніку на фронті. Так, кількість солдатів російської армії зменшилася ще на 410 осіб.
Таким чином загальна кількість втрат російської армії проти нашої держави становить 258 340 одиниць окупантів. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.
До теми Мають багато мотлоху: чи здатна Росія виготовляти нове озброєння
Які втрати у техніці російської армії
Протягом минулої доби українські захисники успішно знищили таку техніку російських загарбників:
- танків – 4 362 (+4);
- бойових броньованих машин – 8 476 (+14);
- артилерійських систем – 5 295 (+31);
- РСЗВ – 721 (+2);
- засобів ППО – 491 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 312 (+3);
- крилатих ракет – 1 406 (+0);
- кораблів і катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 722 (+30);
- спеціальної техніки – 797 (+3);
Втрати ворога на 22 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- В ГУР МО 20 серпня показали, як ліквідували російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Ця система може приглушувати ворожі безпілотники на відстані до 25 кілометрів.
- Крім того, військові з 3-ї штурмової бригади показали, як ефективно запускають окупантів у "політ" на Бахмутському напрямку. Таким чином вони змогли "задвохсотити" та "затрьохсотити" близько 20 росіян.
- Потерпають росіяни від дій ЗСУ і на Півдні. Так, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що наші захисники змогли знищити ще 3 човни російських загарбників у гирлі Дніпра.
- За кілька днів до цього Сили оборони знищили російських окупантів, що хотіли висадитися на Півдні нашої держави. Це вони планували зробити за допомогою човна.
- Зрештою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони знищують оборонний потенціал окупантів. Маляр зазначила, що результати роботи Сил оборони слід оцінювати не тільки звільненою територією.