Назавжди 19: під Бахмутом загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"

Поки Росія використовує колишніх ув'язнених, як гарматне м'ясо, Україна втрачає у війні найкращих синів і доньок. Так, під Бахмутом загинув боєць легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі".

На Донеччині загинув 19-річний захисник Єгор Муха з позивним "Грін". Боєць віддав своє життя 20 травня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом поблизу населеного пункту Хромове.

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Герою назавжди 19 років

Сумну звістку повідомили на сторінці батальйону. Побратими повідомили, що Єгор до останнього подиху проявляв мужність і стійкість.

Життєрадісний і щирий — він був вірним Україні до останнього подиху. Грін назавжди в строю!

– повідомили "Вовки Да Вінчі".



Герой Єгор Муха / Фото батальйону "Вовки Да Вінчі"

Єгор Муха родом із Рівненщини. Речниця Патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко пригадує Героя як шляхетну, світлу та чисту людину. У Єгора залишилася мати.

Ми втратили неймовірну Людину, тонкої душі, мужності й сили, те що називають – цвіт нації. Вони вбивають наших дітей, наше майбутнє і я киплю від люті, безсилля, ненависті й прокльонів,

– написала пані Оксана.

Вона повідомила, що церемонія прощання відбудеться у неділю 28 травня у місті Рівне на Майдані Незалежності, чин похорону – на Алеї Героїв кладовища "Нове".

Україна втрачає найкращих