Зірвали плани ворога: під Вовчанськом Україна завдала потужного удару по позиціях росіян

На Харківському напрямку окупанти намагаються атакувати. Втім, наші захисники втримують противника і завдають йому великих втрат.

Так, у Десантно-штурмових військах показали філігранну роботу українських FPV-дронів, передає 24 Канал.

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Потужний удар по ворогу

На Вовчанському напрямку оператори дронів 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади завдали точних ударів по позиціях окупантів і живій силі.

Завдяки майстерності та інноваційним підходам, противник залишається дезорієнтованим і втрачає ініціативу,

– наголосили військові.

Майстерна робота ЗСУ на Харківщині: дивіться відео

Зверніть увагу! За останню добу ворог здійснив 13 атак у районі Вовчанська і Тихого.

До слова, у ніч проти 20 листопада Сили оборони вдарили ракетами по російських зенітниках, які беруть участь в обстрілах України. Відомо про ураження щонайменше радіолокаційної станції ЗРК С-400.