Під обстрілами захисники знищили мотострілецьку бригаду ворога: відео очима командира взводу

Українські воїни знищили опорний пункт російських загарбників. Українські війська пішли на штурм під обстрілом ворога.

У мережі з'явилося відео роботи 2 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. І це не звичайне відео, а буквально те, що відбувалося очима командира.

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Росіяни знову зазнали втрат

2 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр знищили опорний пункт 57 мотострілецької бригади Росії. Штурм почався під обстрілами ворожої артилерії та РПГ. А закінчився – панікою росіян та втечею з позицій.

У мережі показали відео штурму очима командира 2 взводу Дацика.

Як захисники йшли на штурм: дивіться відео

Окупанти продовжують гинути на українській землі

У російській армії почастішали випадки саботажу і дезертирства серед мобілізованих, тож їхнє командування вирішило відправляти своїх вояк у штурмові роти для "м'ясних штурмів". Спроби ворога вести наступ – марні, при цьому росіяни втрачають багато людей.

У Запорізькій області російські загарбники намагаються приховати свої втрати. У тимчасово захопленому Бердянську окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу, а території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.

Тим часом на Арабатській Стрілці другий день поспіль відбуваються прильоти. Зруйновано два крила так званого "урядового кварталу" окупантів.

Загалом, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 980 окупантів. Натомість від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 військових.

Варто зауважити, що підірвавши Каховську ГЕС росіяни нашкодили і собі. Внаслідок потопу ворожі позиції затопило і врятуватися змогли не всі російські військові. Зокрема у Білозерці до берега Дніпра прибило тіла окупантів. У Генштабі зазначають, що для ворога такий масштаб потопу став несподіванкою. Вони думали, що здійснять незначне підтоплення, щоб зупинити просування ЗСУ, проте своїми ж руками змили під "нуль" свою першу лінію оборони.

ЗСУ пішли у контрнаступ. Міністерство оборони України закликає дотримуватися інформаційної тиші, оскільки передчасне поширення про звільнення населених пунктів ставить під загрозу життя наших захисників.