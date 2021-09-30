Втратить публічний вплив, – політолог про наслідки відставки Разумкова

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Якщо спікера звільнять, то йому варто створювати власну політичну силу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Разумкову варто шукати нішу ідеологічного політика у разі відставки.

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Чи є у спікера рейтинг

На думку Фесенка, у Разумкова є невелика кількість прихильників. Мовиться про близько 3%, але над підвищенням кількості доведеться працювати.

У чому буде головна проблема? З ресурсами не буде нестачі. Його запрошуватимуть телеканали. Він зможе знайти гроші на розвиток власного проєкту, проте без посади спікера Верховної Ради він утратить публічний ресурс і вплив. Володимир Фесенко Політолог

Фесенко зауважив, що спікеру довіряють переважно ті люди, які належать до прихильників інших політсил. Саме тому виборці не голосуватимуть за Разумкова, а віддаватимуть голоси за вибрані політичні сили.

Разумков створюватиме власний політпроєкт

За дослідженням Центру Разумкова, за 29 січня до 3 лютого 2021 року, найбільше українців довіряють саме спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становив 32%, хоч 53% не довіряють.

Політолог розповів, що Разумкову буде важко існувати як позафракційний депутат. Проте про президентські наміри спікера ще зарано говорити.

У нас вистачає претендентів на посаду президента, а от на парламентські вибори він сам сказав, що збирається йти,

– відмітив політолог.

Голова парламенту, на думку Фесенка, після відставки почне поступово створювати власний політпроєкт, але поза стінами Верховної Ради.

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Хто замінить спікера парламенту

Фесенко впевнений, що Разумкова замінить Руслан Стефанчук, який поки є першим заступником голови Верховної Ради.

"Стефанчук уже пройшов достатньо успішно тестування, хоча з певними проблемами, щодо ухвалення закону про олігархів. Він має довіру з Офісу Президента. Інших кандидатів немає", – наголосив політолог.

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Першого віцеспікера Ради назначить сама фракція "Слуга народу". "Поставлять свою людину, оскільки вони монобільшість", – підсумував Фесенко.

Хто це може бути? Питання відкрите. Я думаю, що в Трускавці це і будуть вирішувати,

– зазначив політолог.

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