Вважаємо її абсолютно неправильною, – у Кремлі розкритикували позицію Туреччини щодо Криму

Туреччина озвучила свою позицію щодо тимчасово окупованого українського півострова на Кримській платформі. Кремль не обійшов стороною думку держави та розкритикував її.

Сторона держави-окупанта готова роз'яснювати реальний стан справ. Про це заявив російським виданням прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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За його словами, відносини Росії і Туреччини мають партнерський характер. Водночас є, як сказав Пєсков, є розбіжності щодо Криму.

Кремлю не сподобалась позиція Туреччини

"Російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер, водночас не тільки декларативний, а дійсно такий, який ґрунтується на реальному і міцному фундаменті торгово-економічного, інвестиційного співробітництва", – сказав він.

Ми не приймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною,

– наголосив представник Кремля.

Він також сказав: "Ми маємо терпіння і далі пояснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим "російським" регіоном".

Яка позиція Туреччини

Раніше російські пропагандисти назвали Кримську платформу "русофобською акцією" . На реакцію Росії відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування зі ЗМІ в межах саміту Кримської платформи заявив, що держава не визнає і ніколи не визнає окупацію Криму Росією. За його словами, турецька сторона регулярно наголошує на своїй позиції щодо тимчасово окупованого півострова.

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