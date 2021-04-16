Вважаю, що це правильно та дуже вчасно, – Зеленський про ймовірну зустріч Байдена та Путіна

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею зустрічі глави Кремля Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Проте гарант наголошує, що українські питання без участі України обговорювати неправильно.

Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції у Парижі. Український президент провів переговори з главою Франції Еммануелем Макроном. По відеозв'язку до розмови долучалась канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Зеленський наголосив, що готовність прийняти зустріч Байдена та Путіна висловила низка третіх країн. Зокрема, мовилось про Чехію.

Коли існує такий діалог – гармати мовчать

Це дуже вчасно і дуже важливо. В будь-якому питанні, коли існує такий діалог, то, як кажуть, гармати мовчать. Мені здається, що це могло би вирішити деякі питання,

– наголосив Зеленський.

Президент наголошує, якщо Байден та Путін підніматимуть питання України, то це не буде предметним. За словами Зеленського, це слід робити за присутності представників Києва.

"Інакше це не буде правильно. Бо покаже, що такі великі країни – за розміром, вони думають, що все навколо їхнє, проте світ набагато більший", – додав Зеленський.

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Що відомо про зустріч Макрона та Зеленського у Парижі: