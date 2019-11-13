Вважаю, що його хтось підставив, – Клімкін про конфлікт зі Зеленським через ноту РФ

Колишній міністр МЗС Павло Клімкін заявив, що вони змушені були відповісти на скандальну ноту Росії, аби показати, що в України є чітка позиція і полонені моряки мають бути звільнені. А емоційну реакцію Володимира Зеленського він розуміє, бо тоді це боліло усіх.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу та пригадав, що росіяни надіслали ноту, в якій вимагали в України визнати юрисдикцію російських судів над захопленими моряками та погодитись їх судити далі в себе. Це означало також визнання повністю юридичної позиції щодо Криму, щодо протоків і так далі.

Зверніть увагу! Більше про це читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

"І ми написали відповідь, оскільки прекрасно розуміли, що Путін буде використовувати це під час своїх контактів. Й буде казати, що він все запропонував, питання нема, ідемо вперед. І ми чітко сказали, що є позиція. Вона погоджена і моряки мають бути звільнені", – сказав Клімкін.

За його словами, вони чітко написали в абзаці, що в України є достатньо і міжнародних, і двосторонніх, і багатосторонніх механізмів для того, щоб таке звільнення відбулось.

Як в результаті і відбулося. Але оця нота була фіксацією нашої міжнародно-правової позиції. На чому будувалася наша позиція в трибуналі та у всіх міжнародних судах весь цей час,

– пояснив ексголова МЗС.

Він пояснив, що вони не мали цю відповідь погоджувати з президентом.

"Є загальні директиви, які були погоджені. Чітко прописано в законі й в положенні про МЗС, що має бути зроблено, яке листування. В цьому випадку є директиви й вони визначені", – додав політик.

Важливо! 7 вересня всіх українських моряків, які перебували в російському полоні, звільнили в рамках обміну полоненими між Україною і Росією. Втім, у Росії справу проти них не закрили. Окрім того, агресор не повернув кораблі українців.

На запитання журналіста, чому Зеленський так емоційно відреагував на це, він відповів: "Я вважаю, що його хтось підставив. Я не знаю хто, запитайте це у нього. Вважаю, що шляхом нашої реакції ми якимось чином врятували від можливих рухів, висловлювань в ту сторону. Я вважаю, за те, що трапилося, дипломати ще на подяку заслуговують. Не я особисто, а дипломати. Проте емоції я розумію, бо нам же всім це болить. Тобто, я вважаю, що це відбулося й пішли далі".

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Клімкіним:​

Чому відбувся конфлікт між Клімкіним і Зеленським?Президент Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.



У російській ноті йшлося, що РФ готова передати Україні 24-х моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.



У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

• міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків;

• Росія рішення трибуналу не виконала;

• тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.



Згодом Клімкін відреагував на критику Зеленського. Він сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії у межах своїх повноважень і додаткових погоджень із президентом щодо цього не потребувало.