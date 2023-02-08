Ввечері Зеленський зустрінеться з Макроном і Шольцом у Парижі, – ЗМІ

Після початку повномаштабного вторгнення президент України вдруге виїхав за кордон, аби здійснити декілька візитів у різні країни Європи. Зокрема, український лідер Володимир Зеленський може завітати у Францію, де проведе перемовини з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Від ранку 8 лютого мережу заполонили новини про те, що Володимир Зеленський прибув у Велику Британію. Водночас, як зазначають ЗМІ, глава нашої держави ввечері цього ж дня може бути вже у Парижі.

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Після Лондона – Париж

Слід заакцентувати на тому, що це другий за рахунком візит нашого президента за кордон від 24 лютого 2022 року. Перший – був у грудні 2022 у Сполучені Штати Америки. Очевидно, глава нашої держави за декілька днів планує відвідати якомога більше країн для того, аби вкотре нагадати партнерам, що Збройним Силам потрібне озброєння.

Власне, варто сказати, що спершу з'явилась інформація про те, що український лідер зустрінеться лише з Макроном в Парижі. Однак згодом у видання NTV зазначили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сів на борт, що прямує у Францію.

Канцлер Олаф Шольц вилітає до Парижа цієї середи ввечері (8 лютого 2023 року – 24 Канал), щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це NTV повідомили інформовані кола Берліна,

– йдеться у повідомленні.

Окрім ймовірної зустрічі з Макроном та Шольцом в Парижі ввечері 8 лютого, Зеленський виступить з промовою у Європарламенті, що розташований у Бельгії. Власне, журналісти повідомляють, що це може статись у четвер, 9 лютого.

Візит Зеленського у Велику Британію

31 грудня відвідував Париж та зустрічався з Еммануелем Макроном міністр оборони нашої держави Олексій Резніков. У Reuters тоді зазначили , що під час цієї зустрічі було порушено питання стосовно надання Україні винищувачів F-16. Не варто виключати, що Зеленський летить у Францію, зокрема, для того, аби нагадати, що Повітряним силам України вкрай потрібна західна авіація.

До цієї теми нагадаємо, як розгорталися події 8 лютого щодо прибуття президента України у Лондон: