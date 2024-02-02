Підтвердилася загибель командира А-50 В'ячеслава Левченка, – ЗМІ

Про те, що Левченко загинув над Азовським морем у своєму літаку дальньої радіолокаційної розвідки А-50, писали і раніше. Тепер же є опосередковане підтвердження цього.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") написав про загибель Левченка 18 січня, назвавши його одним із найдосвідченіших російських пілотів. Росіяни ж говорили, що Левченко буцімто пропав безвісти.

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Хто підтвердив загибель командира А-50

"Медіазона" і Російська служба ВВС підтвердили загибель понад 43 тисяч російських військових в Україні. За два тижні до зведення додали 15 офіцерів, зокрема командира збитого А-50,

– ідеться в повідомленні ЗМІ.

Списки оновлюють за відкритими джерелами. Останнє таке оновлення відбулося 19 січня, за цей час у список загиблих росіян додали 1176 осіб, у тому числі 15 військових у званні від підполковника і вище.

Що означає знищення А-50

Це величезна втрата для росіян – друга після втрати крейсеру "Москва". Втім, окупанти мають декілька таких літаків, тож не варто думати, ніби вони припинять їх використовувати.

20 січня один із літаків А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі. Фотографію опублікував проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер", зауваживши, що тепер Сочі стало законною ціллю для ЗСУ.

А ще росіяни міркують, як використовувати старі літаки. Своєрідною наступницею А-50 називають дуже рідкісний літак М-55 "Геофізика". А-50 важкий, не вміє маневрувати і йому не під силу такі висоти, як "Геофізиці" – вона може підніматися в стратосферу і перебувати на висоті 17 тисяч кілометрів протягом шести годин! Деталі про цей унікальний радянський літак читайте у нашому великому матеріалі.